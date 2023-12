L’ex ufficiale della marina Dong Jun è stato nominato ministro della Difesa in Cina, dopo la scomparsa del suo predecessore

Venerdì il governo cinese del presidente Xi Jinping ha annunciato la nomina a ministro della Difesa di Dong Jun, ex ufficiale della marina di 62 anni. Il ministro della Difesa ha il compito di rappresentare l’esercito cinese, curando le relazioni con i media e i rapporti diplomatici con le forze armate di altri paesi. Secondo molti osservatori la scelta di un ex ufficiale della marina per questo ruolo non è casuale: da qualche anno la Cina sta cercando di ampliare la propria influenza nella zona del Mar Cinese Meridionale, e continua a rivendicare il controllo sull’isola di Taiwan, uno stato di fatto indipendente sostenuto tra gli altri dagli Stati Uniti.

Dong prende il posto di Li Shangfu, il precedente ministro della Difesa scomparso a fine agosto. Li Shangfu fu visto l’ultima volta a Pechino il 29 agosto, durante un incontro con alcuni leader africani, e da quel momento non si sono più avute sue notizie. Fu formalmente rimosso dall’incarico lo scorso ottobre. Pochi mesi prima era sparito anche il ministro degli Esteri, Qin Gang: fu visto per l’ultima volta il 25 giugno, e circa un mese dopo fu rimosso dall’incarico senza spiegazioni.