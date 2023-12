Un anno di facce note

Ogni venerdì da anni al Post pubblichiamo una rubrica che raccoglie le foto delle celebrità che valeva la pena fotografare nei giorni precedenti, comprendendo soprattutto gente dello spettacolo, ma allargandosi anche a politici e sportivi. A seguire c’è una selezione delle migliaia pubblicate fin qui nel 2023: non poteva mancare Taylor Swift, la popstar più seguita e discussa del mondo (scelta di recente come la persona dell’anno di Time), e meritavano una menzione d’obbligo agli attori di Barbie e Oppenheimer – e il cosiddetto dilemma del Barbenheimer –, per poi continuare con le migliori foto degli Oscar, del Met Gala, di Rihanna al Super Bowl e del processo di Gwyneth Paltrow. La maggior parte delle foto viene dal mondo dell’intrattenimento e alla fine questo fanno, mentre le sfogliamo una a una: ci intrattengono.