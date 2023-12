È ripartito l’aereo che era rimasto bloccato in Francia per sospetto traffico di esseri umani

La polizia francese ha dato il via libera a far ripartire l’aereo Airbus A340 che era bloccato dallo scorso giovedì nel piccolo aeroporto di Vatry, circa 150 chilometri a est di Parigi. L’aereo aveva a bordo 303 persone di nazionalità indiana ed era rimasto bloccato in Francia perché l’equipaggio aveva ricevuto una segnalazione anonima sul fatto che due dei passeggeri fossero coinvolti nella tratta di esseri umani. Era partito giovedì dagli Emirati Arabi Uniti ed era diretto a Managua, la capitale del Nicaragua. Si era fermato in Francia per fare rifornimento di carburante. Invece di continuare il viaggio verso il Nicaragua l’aereo andrà a Mumbai, in India.

I passeggeri erano inizialmente rimasti a bordo dell’aereo, ma sono poi stati fatti scendere e trattenuti in una zona d’attesa con tanto di letti, docce e servizi igienici nell’atrio principale del piccolo aeroporto, mentre la polizia interrogava le due persone sospettate. La polizia locale ha detto di aver aperto un’indagine sul volo, operato dalla compagnia aerea rumena Legend Airlines, e che si aspetta che almeno una decina di passeggeri si rifiuteranno di continuare il viaggio, chiedendo invece asilo in Francia. Una fonte descritta come «vicina alle indagini» ha detto all’agenzia di stampa AFP che gran parte dei passeggeri sono probabilmente lavoratori indiani che, dopo aver passato un periodo negli Emirati Arabi Uniti, stavano viaggiando verso il Nicaragua per poi dirigersi verso gli Stati Uniti o il Canada. Tra loro c’erano 11 minori non accompagnati.

Due persone sono poi state trattenute dalla polizia, che «sta verificando se il loro ruolo nel viaggio possa essere stato diverso da quello degli altri» e, in tal caso, quali fossero stati i loro obiettivi. I due potrebbero essere accusati di cospirazione per aiutare stranieri privi di documenti a entrare nel paese, nonché di appartenenza a una banda criminale. Nessun membro dell’equipaggio è stato arrestato.