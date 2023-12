Un aereo è stato bloccato in Francia perché due passeggeri sono sospettati di essere coinvolti nella tratta di esseri umani

Un aereo è bloccato da oltre un giorno nel piccolo aeroporto di Vatry, circa 150 chilometri a est di Parigi, perché due dei passeggeri sono sospettati di essere coinvolti in attività legate alla tratta di esseri umani. L’aereo, che aveva a bordo 303 persone di nazionalità indiana, era partito giovedì dagli Emirati Arabi Uniti ed era diretto a Managua, la capitale del Nicaragua. È rimasto però bloccato in Francia, dove si era fermato per rifornire il carburante, dopo che l’equipaggio ha ricevuto una segnalazione anonima riguardo alla presenza dei due sospettati. La notizia è stata diffusa venerdì, e i sospettati sono stati presi in custodia.

Le autorità locali hanno detto di aver aperto un’indagine riguardo al volo, operato dalla compagnia rumena Legend Airlines, e di stare interrogando i passeggeri. È possibile che alcuni di loro siano migranti irregolari.

Inizialmente i passeggeri erano rimasti a bordo dell’aereo, ma poi sono stati fatti scendere ed è stata allestita una zona di attesa con dei letti nell’atrio principale dell’aeroporto.