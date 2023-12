Un regalo di Natale al giorno: -1

Caricamento player

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino a oggi. Se non ne avete ancora trovato uno che faccia per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Natale è domani e se non avete trovato qui un’idea per un regalo da comprare all’ultimo secondo è probabilmente troppo tardi per farlo. Approfittiamo di questo momento di debolezza (inutile negarlo) per ricordarvi che potete ancora regalare un abbonamento annuale al Post, cioè questo giornale che state leggendo, che è gratuito e aperto a tutti ma che esiste e fa quello che fa soprattutto grazie al sostegno delle lettrici e dei lettori abbonati. L’abbonamento annuale costa 80 euro e si può fare velocemente da qui. Potrete selezionare anche il giorno in cui desiderate far arrivare la mail alla persona a cui lo volete regalare, con un messaggio di auguri.

Gli articoli del Post sono gratuiti perché il nostro primo obiettivo è da sempre quello di raggiungere il maggior numero di lettori possibile. Ma da quando è possibile abbonarsi in tantissimi hanno scelto di sostenere questo giornale ed è grazie a loro se può continuare a essere letto senza paywall. Sarà scontato, ma lo diciamo lo stesso: un abbonamento al Post è un regalo anche per noi, oltre che per la persona a cui eventualmente deciderete di farlo. Nel caso, grazie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da il Post (@il_post)

Abbonate e abbonati hanno dei vantaggi: possono vedere il sito senza pubblicità, commentare gli articoli e avere sconti per gli eventi online e offline che organizziamo. Ma chi si abbona ha anche accesso ad alcuni podcast e alcune newsletter dedicate. Gli abbonati possono ricevere tutti i pomeriggi Evening Post, la newsletter quotidiana che raccoglie segnalazioni e link su quello che è successo nel mondo (e nella redazione del Post), e dal lunedì al giovedì, prima di andare a dormire, Le Canzoni, la newsletter del direttore Luca Sofri che consiglia, per l’appunto, una canzone al giorno raccontandone la storia. Da qualche mese tra le newsletter per soli abbonati c’è anche Dicono che è bello, con consigli su cose belle da vedere sulle piattaforme di streaming a pagamento.

Chi è abbonato può inoltre ascoltare Morning, la rassegna stampa del vicedirettore Francesco Costa che esce dal lunedì al venerdì ogni mattina alle 8 e Morning weekend, la rassegna stampa del sabato mattina su quello che succede in Europa di Luca Misculin. Nell’abbonamento sono inclusi anche Altre Indagini, le puntate extra di Indagini, il podcast che racconta alcuni dei casi di cronaca più famosi degli ultimi anni raccontati da Stefano Nazzi, e Tienimi Bordone, il podcast di Matteo Bordone su cose che non sapevate di voler sapere.

Ne vuoi ancora? Di seguito altri quattro regali fattibili anche all’ultimo momento.

– Un regalo di Natale al giorno: -5

– Un regalo di Natale al giorno: -4

– Un regalo di Natale al giorno: -3

– Un regalo di Natale al giorno: -2