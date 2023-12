È in corso un incendio nella discarica di Malagrotta, a Roma

Nel pomeriggio di domenica nell’ex sito di stoccaggio dei rifiuti di Malagrotta, nella periferia ovest di Roma, si è sviluppato un grosso incendio che ha provocato una densa colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con una decina di automezzi, ed è arrivata sul posto anche un’ambulanza. Al momento le cause dell’incendio non sono note, e non si sa nemmeno se ci siano dei feriti.

L’area interessata è il cosiddetto TMB1, ossia uno degli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) che serve a separare e trattare i rifiuti indifferenziati, che a Roma costituiscono più del 50 per cento di quelli totali.

Nel giugno del 2022 c’era stato un altro grosso incendio nella discarica, che è chiusa dal 2013 ma non è ancora stata riqualificata, creando nel tempo diversi problemi ambientali.

