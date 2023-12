Le partite della 17ª giornata di Serie A

La 17ª giornata del campionato di calcio di Serie A 2023/2024 si gioca tra venerdì 22 e sabato 23 dicembre. È l’ultima prima di Natale, anche se quest’anno, per via della cadenza dei giorni festivi, il campionato non farà soste prolungate. In questa 17ª giornata si giocheranno quattro partite venerdì sera e le restanti sei di sabato, da Frosinone-Juventus all’ora di pranzo fino al posticipo serale Roma-Napoli.

Venerdì

18.30

Empoli-Lazio [Dazn]

Sassuolo-Genoa [Dazn]

20.45

Monza-Fiorentina [Dazn, Sky]

Salernitana-Milan [Dazn]

Sabato

12.30

Frosinone-Juventus [Dazn]

15.00

Bologna-Atalanta [Dazn, Sky]

Torino-Udinese [Dazn]

18.00

Inter-Lecce [Dazn, Sky]

Verona-Cagliari [Dazn]

20.45

Roma-Napoli [Dazn]

La classifica dopo la 16ª giornata: