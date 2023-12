Una cosa nuova

Caricamento player

I primi anni del Post abbiamo fatto diversi cambiamenti alla homepage e agli altri elementi del sito: molte cose le capimmo un po’ alla volta e poi erano tempi in cui dalle homepage sugli schermi dei computer passava la maggior parte dei visitatori dei siti. Poi è cambiato un po’ tutto: gli smartphone sono diventati lo strumento che sappiamo, il rapporto coi social network si è intensificato, e le priorità e opportunità del Post sono cresciute intorno a una homepage che era diventata al tempo stesso meno importante e più affollata di cose. E abbiamo passato anni a dirci: “poi con calma dovremmo rivedere l’organizzazione e il design della homepage e delle pagine”.

Quella calma non è arrivata mai, per buone ragioni: sono cresciute le cose da fare, siamo stati indaffarati, le persone tra di noi che avevano pensato e costruito quel sito erano le stesse persone che facevano molte altre cose, compreso scrivere articoli e organizzare eventi, per esempio. Quello che però è arrivato, grazie al sostegno degli abbonati del Post, è stata la possibilità di coinvolgere persone nuove che si mettessero a studiare come rendere più chiara, ordinata ed efficiente l’organizzazione dei contenuti del sito, confrontandosi con le persone che ci lavorano quotidianamente e scambiandosi esperienze, necessità e prospettive.

Quest’anno siamo riusciti a farlo, lavorandoci in tanti e insieme, e lunedì il nuovo sito è andato online (con inedita rapidità ed efficienza, per quelli di noi – e di voi – che si ricordavano intoppi e complicazioni di occasioni passate): le differenze si vedono più su desktop che negli spazi limitati degli smartphone, ma molte differenze sono quelle che non si vedono immediatamente, e riguardano il buon funzionamento del sito e le maggiori opportunità di offrire informazioni più chiare e complete.

Il sito del Post oggi è una parte di un ricco progetto di buona informazione che comprende anche i podcast, le newsletter, gli eventi, le pubblicazioni di carta, le lezioni, e ogni occasione che permetta di raccontare e spiegare meglio le cose: ma rimane il centro di quel progetto, attento a trovarsi adeguato alle necessità e agli obiettivi per cui il Post è nato. Ovvero costruire insieme a tutti un buon progetto di giornalismo che faccia la sua piccola parte nel cercare di migliorare le cose. E a non invecchiare, non sedersi, ricordando sempre che è intorno al presente e al futuro che lavora soprattutto un giornale, e che il cambiamento è il suo argomento principale e la sua necessità ineludibile. Il Post cerca di cambiare ogni volta che serve, e non ha intenzione di smettere.

*****

Quindi da ieri il sito del Post ha un nuovo aspetto: la homepage e le pagine degli articoli sono state ridisegnate e riprogettate, nel tentativo di rendere tutto più ordinato, chiaro e funzionale. E nel tentativo di rendere il sito del Post più moderno e veloce, più pronto ad accogliere novità ed esperimenti. Dietro al sito che vedete “diverso”, infatti, c’è anche una nuova tecnologia sulla quale costruire i prossimi anni di lavoro del Post.

Arrivarci è stato un lavoro più lungo di quello che può sembrare da fuori, e ci vorrà ancora qualche giorno per verificare che tutto funzioni correttamente e fare gli ultimi aggiustamenti. Intanto, lettrici e lettori del Post che cominciano a guardarsi intorno trovano un sito meno affollato e caotico, con più spazio e più spazi per i contenuti del Post.

I “Bits”, gli articoli che contengono brevi notizie o aggiornamenti puntuali sull’attualità più stretta, consentendo ai lettori del Post di restare informati su quello che succede, hanno maggiore visibilità in cima alla homepage, sia da desktop che da smartphone e da app. Hanno inoltre un nuovo formato di lettura che permette di scorrere i titoli in modo più pratico di prima e che permette al Post di raccoglierne di più senza intasare la homepage.

Nel rullo delle notizie, dove ci sono gli articoli del giorno, ogni contenuto ha maggiore spazio per il titolo, il sommario e la foto. Inoltre, sono indicati anche altri articoli del Post che possono offrire maggiore contesto e spiegazioni sulle notizie principali: quando ci sono, sono preceduti da un quadratino azzurro.

In fondo alla homepage ci sono gli spazi dedicati alle prime pagine del giorno – una tradizione quotidiana del Post – e ai Peanuts, la striscia di fumetti che il Post traduce e ripubblica gratuitamente da undici anni. C’è poi uno spazio dedicato a Storie/Idee, la sezione che raccoglie racconti e riflessioni di autori e autrici esterni, e c’è un nuovo spazio dedicato ai podcast e che raccoglie gli episodi più recenti pubblicati, rendendoli più facili da raggiungere.

Qualche novità c’è anche nelle pagine degli articoli, dove il contenuto è stato distribuito in colonna al centro della pagina, con più spazio e meno affollamento, eliminando la seconda colonna laterale che conteneva rimandi ad altri contenuti e pubblicità.

Questo permette di valorizzare gli articoli e avere maggiore spazio per mostrare fotografie e altri contenuti accessori, specialmente se si legge il sito da schermi più grandi.

Altre novità le troverete navigando il sito, dove stiamo ancora intervenendo qui e là per aggiustare tutto dopo il trasloco di lunedì: avete presente quando tutto è stato portato nella casa nuova ma ci sono ancora un po’ di lampadine da avvitare e libri a cui trovare uno scaffale? Portate pazienza, e intanto grazie alle persone che a questo nuovo Post hanno lavorato e grazie alle persone che ci hanno permesso di farlo, abbonandosi e sostenendo il Post. Continuiamo a migliorare, aggiustare, correggere, tutti insieme.