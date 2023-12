Al largo delle coste dello Yemen una nave norvegese è stata attaccata con un missile da crociera

Martedì mattina presto, al largo delle coste dello Yemen, un missile ha colpito una nave da carico battente bandiera norvegese: l’attacco non ha causato morti ma ha provocato un incendio e alcuni danni a bordo della nave. Secondo il Centcom, il comando centrale dell’esercito statunitense responsabile delle operazioni in Medio Oriente, la nave è stata attaccata con un missile da crociera lanciato da un’area dello Yemen controllata dagli Houthi, gruppo sciita sostenuto dall’Iran che nelle ultime settimane, in risposta ai bombardamenti israeliani a Gaza, ha preso di mira le navi – soprattutto militari – che transitano al largo delle sue coste. La nave non ha apparentemente alcun legame con Israele, ma negli ultimi giorni il gruppo aveva minacciato di attaccare qualsiasi imbarcazione ritenesse diretta o proveniente da lì.

Quando è stata colpita la nave, chiamata Strinda, stava attraversando lo stretto di Bab el Mandeb, che divide lo Yemen dalla costa dell’Africa orientale. La società che gestisce la nave, che ha confermato l’attacco, ha detto che trasportava un carico di olio di palma, che era partita dalla Malesia ed era diretta verso l’Italia.