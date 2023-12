Questo attore italiano è ovunque

Da qualche giorno sui social network e tra chi segue la televisione e le nuove serie sulle piattaforme si ironizza sull’onnipresenza di Nicolas Maupas, un attore italiano di 25 anni che sembra comparire un po’ dappertutto. Maupas è in effetti tra i personaggi principali di due serie in onda sulla Rai dalla fine di novembre – Un professore 2 e Noi siamo leggenda – le cui puntate escono rispettivamente il martedì e il mercoledì, e nella seconda stagione della serie uscita la settimana scorsa su Netflix Odio il Natale.

In particolare è diventato un meme una scena di quest’ultima serie, in cui la protagonista saluta il personaggio interpretato da Maupas dicendo «ciao, sei anche qui! Beh, adesso mi aspetto che mi compari in salotto». Molti hanno ripreso la battuta accompagnandola con descrizioni come «noi dopo aver visto Un professore, Noi siamo leggenda e Odio il Natale nel giro di tre giorni». Alla fine di novembre in un’intervista in radio lo stesso Maupas aveva accennato ironicamente al fatto che tutti i progetti a cui aveva lavorato nel corso dell’anno sarebbero usciti nello stesso periodo, e al proprio timore che la sua sovraesposizione potesse annoiare le persone.

Pubblicità

Nicolas Maupas (che si legge “Nicolà Maupà”) è nato a Milano nel 1998 da madre italiana e padre francese. In varie interviste ha raccontato di aver studiato dopo le superiori all’Accademia09, una scuola di recitazione e canto di Milano, e di aver cominciato in quegli anni a fare provini. Ha debuttato nel 2020 nella serie Mare fuori, in cui interpretava uno dei ragazzi minorenni detenuti in un carcere di Napoli: il suo personaggio era quello del milanese di buona famiglia soprannominato dagli altri chiattillo, cioè figlio di papà. Maupas è rimasto nel cast per le prime tre stagioni, che hanno avuto un enorme successo (anche internazionale) a partire dall’inizio di quest’anno: per il suo ruolo in questa serie, insieme al collega Massimo Esposito, era stato ospite al programma di interviste Stasera c’è Cattelan e Domenica In.

Prima di diventare noto al grande pubblico per Mare fuori, nel 2021 Maupas era comparso anche nel ruolo di uno dei protagonisti di Un professore, una serie con protagonista Alessandro Gassmann (di cui Maupas interpreta il figlio, Simone) con un discreto seguito che ha portato al rinnovo per la seconda stagione in uscita in questi giorni. Quello stesso anno è uscita anche la webserie Nudes, distribuita solo su RaiPlay, che riprende una serie antologica norvegese sul tema del “revenge porn”.

Nel 2022 Maupas aveva vinto il Next Generation Award come attore rivelazione dell’anno alla Mostra del cinema di Venezia. Da allora lo si è visto anche in due film (Sotto il sole di Amalfi, distribuito da Netflix, e La bella estate, di RaiCinema) e poi nelle serie Sopravvissuti (di RaiFiction) e Odio il Natale. Noi siamo leggenda, una serie fantasy che racconta di un gruppo di adolescenti che scoprono di avere dei poteri magici, è l’ultima novità, su Rai 2 dal 22 novembre.

Uno degli elementi che potrebbero aver accentuato la sensazione di déjà-vu su cui si sta facendo ironia sui social network è che i personaggi interpretati da Maupas fin qui sono tutti piuttosto simili: in un’intervista ha spiegato di fare fatica ad accedere a ruoli “cattivi” o comici per via del suo aspetto serio e del viso molto pulito che lo rendono più appetibile per ruoli drammatici e da protagonista. In Odio il Natale, che è una commedia e ha un cast composto in buona parte da attori comici (la protagonista è Pilar Fogliati, ma ci sono anche Beatrice Arnera e Sabrina Paravicini), il personaggio di Maupas, che interpreta un ventenne con cui Fogliati ha una storia di sesso, è probabilmente quello che mantiene maggiore compostezza e serietà. In Mare fuori, Un professore e Noi siamo leggenda Maupas è in declinazioni diverse sempre un adolescente tormentato.

Tutta questa improvvisa visibilità comunque non è stata alimentata da una particolare presenza di Maupas sui social: a differenza di altri attori di Mare fuori, che negli ultimi mesi hanno approfittato della loro fama per creare account su Instagram e TikTok molto attivi e seguiti, su internet Maupas mantiene un basso profilo. Nelle interviste che ha fatto di recente ha detto che è sia una questione di pigrizia («dovrei mettere un paio di post in più»), che di volontà di proteggere la propria privacy: «credo che sia importante tutelare delle persone a me care, la mia famiglia, i miei amici».

La maggior parte delle serie di cui Maupas è protagonista (Mare fuori, Un professore, Noi siamo leggenda) rientrano nel cosiddetto genere “teen”, dove cioè i protagonisti sono soprattutto giovani adolescenti. La ricorrenza di Maupas è stata notata perché è forse la più evidente ma non è l’unica: è molto frequente nelle serie tv della Rai gli attori e le attrici, soprattutto quelli esordienti, vengano impiegati in più di una produzione contemporaneamente. Un esempio abbastanza evidente è quello di Margherita Aresti, che interpreta Nina in Un professore e Viola in Noi siamo leggenda con un taglio e una tinta di capelli molto particolari e identici in entrambe le serie. Noi siamo leggenda è tra l’altro diretta dallo stesso regista di Mare fuori, Carmine Elia, e nel cast ci sono anche altri due attori diventati famosi grazie alla serie: Giacomo Giorgio e Valentina Romani. Un altro, Domenico Cuomo, è invece nel cast di Un professore 2.

Tra gli ultimi lavori di Maupas c’è una serie ispirata a Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, di cui non è ancora nota la data di uscita: è una produzione italiana e francese diretta da Bille August e con attori di fama internazionale come Jeremy Irons. Maupas l’ha definita «la cosa che mi ha fatto sentire più a disagio, meno pronto».