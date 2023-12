Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato della banca Monte dei Paschi di Siena, sono stati assolti in appello dalle accuse di false comunicazioni sociali e aggiotaggio

Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato della banca Monte dei Paschi di Siena, sono stati assolti in appello dal Tribunale di Milano dalle accuse di false comunicazioni sociali e aggiotaggio.

Profumo e Viola erano stati condannati in primo grado nel 2020 a sei anni di carcere: i due in estrema sintesi erano accusati di avere coperto con alcune contabilizzazioni opache le perdite subite dalla banca dopo l’acquisizione di Banca Antonveneta, avvenuta fra il 2008 e il 2012.

Pubblicità

Qualche mese fa anche il processo principale per la crisi di Monte dei Paschi di Siena, innescata proprio con l’acquisto di Banca Antonveneta, si è chiuso con l’assoluzione di tutti i dirigenti coinvolti.