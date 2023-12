Domenica sera c’è stato un tamponamento tra due treni vicino a Faenza, lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini: 17 persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave. I due treni erano un regionale e un Frecciarossa, partiti rispettivamente da Pesaro e da Lecce e diretti a Bologna e a Venezia: andavano entrambi nella stessa direzione, verso nord, e si sono urtati mentre procedevano a velocità sostenuta, per motivi ancora da accertare. Sul posto sono arrivati medici, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Trenitalia ha fatto sapere che i due treni sono fermi nel punto in cui si sono urtati e che ora i passeggeri verranno fatti salire su un terzo treno che li porterà a Bologna Centrale. Nel frattempo la circolazione ferroviaria tra Forlì e Faenza è momentaneamente sospesa, e cinque treni sono attualmente fermi e in attesa di ripartire (a questo link è possibile consultare lo stato di un treno in tempo reale).