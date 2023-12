Un regalo di Natale al giorno: -18

Caricamento player

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno, ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Quando era uscita la prima stagione della serie tv The Bear, una delle più apprezzate degli ultimi anni, tra i dettagli che avevano suscitato una certa attenzione c’erano le t-shirt bianche indossate dal protagonista Carmy Berzatto, uno chef di Chicago interpretato da Jeremy Allen White. Una redattrice che ha un occhio particolare per queste cose (e che ammette di avere «una leggera ossessione per le magliette bianche») racconta che le aveva notate da subito per via del taglio, della trama e delle cuciture, e che le aveva anche da subito desiderate.

Aveva cercato di ricostruire di che marca fossero, ed evidentemente non era stata l’unica a chiederselo: a un certo punto infatti le costumiste della serie avevano spiegato che la maglietta bianca che White indossa più spesso nella serie è del marchio tedesco Merz b. Schwanen, che produce le sue t-shirt con vecchi macchinari che rendono il tessuto e le rifiniture simili a quelle di una volta (altre sono del marchio giapponese Whitesville, che le vende a confezioni da due ma sono praticamente sempre esaurite ovunque).

Una volta fatta la scoperta, la redattrice aveva rinunciato a comprare la tshirt di Merz b. Schwanen perché è piuttosto costosa, soprattutto per essere una maglietta bianca: costa 90 euro più le spese di spedizione dalla Germania (i tempi sono di pochi giorni).

Con suo grandissimo piacere, però, le era stata regalata a Natale del 2022 ed è nel frattempo diventata uno dei suoi capi d’abbigliamento preferiti: dice che ha un ottimo spessore e una bella forma (non è né troppo larga né troppo stretta), resiste molto bene ai lavaggi e sta bene anche a chi non ha bicipiti definiti da mettere in mostra (le costumiste di The Bear restringono le magliette di White sul braccio apposta per ottenere quell’effetto, o le arrotolano, quindi insomma: barano un po’).

Per chi apprezza i capi di abbigliamento di buona fattura o per chi ha la stessa leggera ossessione della redattrice per le magliette bianche può essere un regalo molto apprezzato. La t-shirt arriva peraltro in una elegante scatola di cartone che fa capire che non si tratta di una maglietta qualsiasi. Sul sito di Merz b. Schwanen c’è anche lo stesso modello ma di cotone più sottile, per chi preferisce magliette più leggere. Costa 80 euro.

