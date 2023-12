L’invasione di Khan Yunis

Dopo giorni di intensi bombardamenti, martedì sera l’esercito israeliano è entrato a Khan Yunis, la principale città del sud della Striscia di Gaza. L’invasione della città era considerata imminente da quando lunedì i primi veicoli militari israeliani erano stati visti addentrarsi nella parte meridionale della Striscia, che finora non era stata occupata militarmente.

Quello che ci si aspetta adesso è che a Khan Yunis possa succedere quanto già accaduto nelle scorse settimane nella città di Gaza, che era stato il primo e principale obiettivo militare di Israele nel nord. La sua invasione era iniziata il 27 ottobre e si era concentrata soprattutto nei pressi degli ospedali più grandi della città, dove Israele sosteneva si nascondessero centri operativi di Hamas. Al tempo stesso gli ospedali erano però usati anche come rifugio da migliaia di civili in fuga dai bombardamenti israeliani.

Martedì sera Daniel Hagari, uno dei portavoce dell’esercito israeliano, ha detto che Khan Yunis è la «roccaforte di Hamas nel sud della Striscia di Gaza» e che, così come in altre città del nord, l’esercito effettuerà attacchi combinati terrestri e aerei per distruggere i tunnel sotterranei usati dal gruppo radicale palestinese, uccidere i suoi membri, e liberare le 138 persone che sono ancora tenute in ostaggio dall’attacco del 7 ottobre.

Nelle prime fasi della guerra Israele aveva detto ai civili palestinesi che abitavano nel nord della Striscia di fuggire verso le città del sud, tra cui Khan Yunis, per evitare di essere coinvolti nei combattimenti.

Ora però Israele sostiene che parti del sud della Striscia siano utilizzate da Hamas e per i civili trovare un luogo dove scappare è praticamente impossibile. A nord c’è l’esercito israeliano, a ovest il mare è controllato dalle navi militari israeliane e a sud l’unico passaggio di confine che non porti in Israele, il varco di Rafah con l’Egitto, è chiuso (anche tutti i varchi di frontiera con Israele in ogni caso sono chiusi e sorvegliati dall’esercito israeliano).

Già il primo giorno di combattimenti dentro Khan Yunis è stato estremamente violento: ci sono stati vari scontri tra soldati israeliani e miliziani di Hamas. Yaron Finkelman, capo del comando meridionale dell’esercito israeliano, ha descritto i combattimenti come «il giorno più intenso dall’inizio dell’operazione di terra».

Al momento non è chiaro come si stia svolgendo di preciso l’invasione di Khan Yunis e quali siano gli obiettivi primari di Israele, ma il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha detto che i soldati israeliani stanno conducendo perlustrazioni in molte case, e stanno trovando «in quasi tutti gli edifici» armi nascoste e miliziani di Hamas.