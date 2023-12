È morta a 102 anni Marisa Rodano, che fu partigiana e parlamentare, l’ultima ad aver fatto parte della prima legislatura

Venerdì notte è morta a Roma Marisa Rodano, che fu parlamentare in Italia e al Parlamento Europeo, nonché prima donna a essere eletta vice presidente della Camera, co-fondatrice e dirigente dell’Unione donne italiane (UDI) e partigiana durante la Resistenza. Aveva 102 anni ed era l’ultima persona ancora viva ad aver fatto parte della prima legislatura della storia repubblicana. Rodano era cattolica e comunista, e per la sua militanza venne arrestata nel maggio del 1943. Uscì dal carcere a luglio, dopo la caduta del regime fascista, e partecipò alla Resistenza negli anni successivi.

Nel 1946 animò il comitato a favore del diritto di voto per le donne. Dal 1948 al 1968 fu deputata, poi fino al 1972 fu senatrice, e poi ancora consigliera provinciale a Roma dal 1972 al 1979. Nel 1979 venne eletta al Parlamento Europeo e mantenne il seggio fino al 1989. Tra le altre cose, ebbe anche un ruolo nella scelta della pianta di mimosa come simbolo particolarmente diffuso in Italia per la Giornata internazionale della donna.