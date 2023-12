Nel sud della Germania forti nevicate hanno fatto sospendere i voli e provocato ritardi e cancellazioni di treni e autobus

Tra venerdì e sabato in diverse aree del sud della Germania ci sono state forti nevicate che tra le altre cose hanno portato al blocco del traffico aereo e ferroviario a Monaco, la capitale della Baviera. Sono caduti oltre 40 centimetri di neve e la polizia della Bassa Baviera ha detto di aver effettuato oltre 300 interventi legati alle conseguenze della nevicata, con almeno cinque persone ferite in incidenti stradali (nessuna in condizioni gravi). L’aeroporto di Monaco ha sospeso i voli a mezzogiorno di sabato e rimarrà chiuso almeno fino alle 6 di domenica mattina: il blocco ha riguardato oltre 700 voli.

Deutsche Bahn, la società ferroviaria nazionale, ha annunciato la chiusura della stazione di Monaco e avvertito di probabili e cancellazioni di treni, autobus e tram in tutto il resto della regione. È stata inoltre annullata la partita di calcio tra Bayern Monaco e Union Berlino. Nelle prossime ore dovrebbe nevicare ancora molto ad Allgäu, nel sud della Baviera, ma poi in serata le nevicate dovrebbero attenuarsi.