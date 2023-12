Tesla ha annunciato il prezzo del Cybertruck, il suo modello di pickup presentato nel 2019

Giovedì l’azienda di auto elettriche Tesla ha annunciato che il Cybertruck, un pickup elettrico presentato inizialmente 4 anni fa ma non ancora entrato in commercio, sarà venduto a partire da 60.990 dollari (equivalenti a circa 56mila euro). Questo è il prezzo del modello a trazione posteriore, che secondo l’azienda sarà in vendita a partire dal 2025. Un modello a quattro ruote motrici che costerà 79.990 dollari (circa 73mila euro) dovrebbe essere disponibile dal 2024, così come il modello più potente e costoso, chiamato Cyberbeast e venduto per 99.990 dollari (circa 92mila euro).

Il Cybertruck sarà il primo nuovo modello di Tesla, una delle più note aziende che producono veicoli elettrici al mondo, da quando uscì la Model Y, nel 2020. Fu presentato nell’ottobre del 2019, quando l’amministratore delegato Elon Musk disse che sarebbe costato 39mila dollari e sarebbe stato disponibile a breve, due promesse che l’azienda non ha potuto mantenere. La sua commercializzazione è stata ritardata da una serie di difficoltà tecniche, ma l’arrivo del Cybertruck è comunque uno degli eventi più attesi nel mondo delle auto elettriche.

Con l’uscita di un nuovo modello Tesla spera di uscire da un periodo complicato dal punto di vista finanziario, causato anche dall’aumento della concorrenza nel settore delle auto elettriche, in cui negli anni passati era stata pionieristica. Il Cybertruck doveva essere il primo pickup elettrico prodotto in massa, ma a causa delle difficoltà e dei ritardi nella produzione altre società concorrenti hanno già messo in vendita i loro modelli.

