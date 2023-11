La tregua tra Israele e Hamas sarà prolungata

Giovedì mattina l’esercito israeliano ha fatto sapere che è stato raggiunto un accordo per prolungare la tregua con Hamas, che era cominciata venerdì scorso e sarebbe terminata alle 7 di mattina di giovedì (le 6 in Italia). L’esercito ha detto di aver concordato con il gruppo radicale palestinese un nuovo scambio reciproco di ostaggi e prigionieri, grazie alla mediazione del Qatar, che ha buoni rapporti con entrambe le parti.

Non è stato specificato se la tregua durerà più giorni o se per ora l’accordo riguarda solo la giornata di giovedì: la modalità della sospensione dei combattimenti sarà comunque quella già concordata nei giorni scorsi, ovvero che per ogni ostaggio israeliano liberato verranno rilasciati tre prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Negli ultimi due giorni i rappresentanti di Israele e Hamas avevano detto di essere disposti a sospendere i combattimenti ancora per qualche giorno, anche se il governo israeliano aveva precisato che in ogni caso non intende far proseguire la tregua oltre domenica.

In tutto dall’inizio della tregua sono stati liberati 70 ostaggi israeliani che Hamas aveva rapito in Israele il 7 ottobre, mentre Israele ha liberato 210 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri del paese. Hamas ha liberato anche alcune decine di ostaggi di altre nazionalità, prevalentemente thailandesi, ma sulla base di accordi separati che non facevano parte di quelli per la tregua con Israele.

L’ultimo scambio era avvenuto nella tarda serata di mercoledì, quando Israele aveva liberato 30 prigionieri palestinesi che erano detenuti nelle carceri israeliane, mentre Hamas aveva liberato in tutto 16 ostaggi: 10 israeliani, 4 thailandesi e due donne con doppia nazionalità russa e israeliana.