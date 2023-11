Fabio Grosso non è più l’allenatore della squadra di calcio francese del Lione

La squadra di calcio francese del Lione ha esonerato il suo allenatore, l’italiano Fabio Grosso, dopo l’ultima sconfitta in campionato, la settima in dodici partite disputate finora. La notizia è stata data giovedì mattina dall’Équipe e poi confermata nel pomeriggio dal club. Grosso era subentrato a stagione in corso al posto di Laurent Blanc ma in questi due mesi non è riuscito a invertire l’andamento della squadra, che nel 2020 arrivò alle semifinali di Champions League e ora è ultima in campionato e a serio rischio retrocessione.

Di Grosso a Lione si era parlato anche in seguito all’agguato al pullman della squadra lo scorso 29 ottobre a Marsiglia, quando era stato ferito all’occhio sinistro da un sasso lanciato contro i vetri del mezzo. A Grosso erano stati poi applicati dodici punti di sutura. Nell’attacco erano stati feriti anche il suo vice, Raffaele Longo, e cinque agenti di polizia.