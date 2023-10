L’allenatore del Lione Fabio Grosso è stato ferito da un sasso lanciato contro il pullman della sua squadra dai tifosi del Marsiglia

L’allenatore della squadra di calcio del Lione Fabio Grosso, ex calciatore della Nazionale italiana, è stato ferito al volto da un sasso lanciato contro il pullman della sua squadra mentre raggiungeva lo stadio Vélodrome di Marsiglia, dove avrebbe dovuto tenersi una partita del campionato francese poi annullata. In alcune foto circolate dopo l’aggressione Grosso ha il volto insanguinato. Nella sassaiola è stato ferito anche il suo vice Raffaele Longo, dice il quotidiano sportivo francese L’Équipe.

