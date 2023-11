Due dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana sono indagati per l’incidente ferroviario di Brandizzo, in cui morirono 5 operai

Martedì la procura di Ivrea, che sta indagando sull’incidente ferroviario del 3o agosto a Brandizzo, ha iscritto nel registro generale delle notizie di reato (quello spesso indicato come registro degli indagati) due dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), l’azienda che gestisce l’infrastruttura ferroviaria in Italia. Nell’incidente un treno travolse e uccise 5 operai che stavano effettuando dei lavori sui binari. Uno dei due indagati è il superiore di Antonio Massa, il tecnico di RFI addetto al cantiere in cui lavoravano gli operai, presente al momento dell’incidente e a sua volta indagato. Dell’altro non è stata resa nota l’identità, né è stato comunicato per quale reato siano indagati i due.

Le forze dell’ordine hanno anche perquisito gli uffici di RFI a Torino e a Roma per acquisire documenti riguardanti le modalità di lavoro e le misure di sicurezza adottate nei cantieri dell’azienda. Le indagini della procura dovranno ricostruire come è avvenuto l’incidente e in particolare dovranno appurare come un treno sia potuto passare su un binario su cui una squadra di operai era al lavoro, e se questo sia stato reso possibile da mancanze nelle misure di sicurezza di RFI.

Gli indagati sono in tutto 8: oltre al tecnico Antonio Massa, erano già indagati anche l’altra persona sopravvissuta all’incidente, Andrea Girardin Gibin, caposquadra del cantiere dove è avvenuto l’incidente, e quattro persone che svolgono ruoli dirigenziali all’interno della Si.gi.fer, la ditta che aveva in appalto i lavori su quel tratto di binari e per cui lavoravano anche i cinque operai morti. Questi sei sono indagati per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo.

