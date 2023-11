Più di cento attivisti per il clima sono stati arrestati per aver bloccato per due giorni il più grande porto per carbone del mondo a Newcastle, in Australia

Durante il weekend circa 3mila attivisti per il clima a bordo di kayak hanno bloccato l’uscita dal più grande porto per carbone al mondo, a Newcastle, Australia, per protestare contro l’inazione climatica del governo australiano. La protesta era stata promossa dall’organizzazione Rising Tide ed era stato deciso con le autorità che sarebbe durata 30 ore, ma più di cento persone sono rimaste ai loro posti dopo la scadenza pattuita, portando avanti il blocco per diverse altre ore: 109 sono state arrestate, cinque minorenni sono stati successivamente rilasciati. Lunedì la polizia dello stato del New South Wales ha detto di aver denunciato 104 persone con l’accusa di essersi rifiutate di interrompere la protesta. Fra di loro c’è anche un uomo di 97 anni, il reverendo Alan Stuart.

How to arrest a 97yo climate protector at the #PeoplesBlockade? Very carefully and to a heroes welcome! If charged, Reverend Alan Stuart will be the oldest person ever charged in Australia 😲

"I think it is my duty to do what I can and to stand up for what I know is right.” pic.twitter.com/mZLunitdRa

— RisingTideAustralia (@RisingTideAus) November 26, 2023