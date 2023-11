Cinque persone, tra cui tre bambini, sono state accoltellate vicino a una scuola nel centro di Dublino, in Irlanda

Giovedì pomeriggio una persona ha accoltellato cinque persone nel centro di Dublino, la capitale dell’Irlanda. È successo a Parnell Square, una piazza vicina a una scuola elementare. Tutte le persone accoltellate, tre bambini, un uomo e una donna adulti, sono state portate in ospedale per essere curate: una bambina e la donna sono state ferite in maniera grave (ma al momento non si hanno maggiori notizie sulle loro condizioni di salute). La polizia ha detto di aver arrestato una persona sospettata di aver compiuto l’attacco, ma non ha fornito dettagli sulla sua identità né ipotesi sul movente.