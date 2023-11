La Finlandia lascerà aperto un solo varco di frontiera con la Russia per impedire il passaggio di richiedenti asilo

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha detto che la Finlandia lascerà aperto uno solo dei varchi al confine con la Russia, che ha accusato di facilitare l’ingresso dei migranti irregolari nel suo territorio. Sabato la Finlandia aveva già chiuso quattro passaggi di frontiera normalmente molto trafficati nel sudest del paese per ridurre la quantità di richiedenti asilo che arrivano in Finlandia dalla Russia: dalla mezzanotte di venerdì resterà aperto solo quello di Raja-Jooseppi, nell’estremo nord.

Secondo la Finlandia, che condivide con la Russia un confine di 1.340 chilometri, il governo russo starebbe favorendo l’ingresso di richiedenti asilo in territorio finlandese come ritorsione per la decisione della Finlandia di aderire alla NATO, l’alleanza militare che comprende buona parte dei paesi occidentali. La settimana scorsa Orpo aveva parlato di un atteggiamento «consapevole» da parte della Russia e aveva accusato le autorità di dogana russe di aver accompagnato alcune decine di migranti al confine con la Finlandia. Per Dmitri Peskov, il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, con la chiusura dei passaggi di frontiera il governo finlandese ha deciso di «distruggere» le relazioni bilaterali tra i due paesi.

