La Finlandia ha accusato la Russia di facilitare l’ingresso di migranti irregolari nel suo territorio

La Finlandia ha accusato la Russia di favorire l’ingresso di diversi migranti irregolari all’interno del suo territorio e ha annunciato di voler chiudere i valichi di frontiera lungo il suo confine orientale, quello che condivide con il territorio russo. Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha parlato di un atteggiamento «consapevole» da parte del governo russo, e ha aggiunto che i migranti potrebbero essere stati accompagnati al confine dalle autorità di dogana russe. Orpo ha detto anche che il suo governo prenderà «sul serio» la situazione e adotterà ogni misura utile a salvaguardare la sicurezza dei propri confini.

Tra lunedì e martedì hanno fatto ingresso in Finlandia 60 persone sprovviste di visti o passaporti, ossia i titoli di viaggio necessari per entrare nel paese. È un numero molto superiore al normale: solitamente dal confine russo entrano in Finlandia in maniera irregolare meno di 10 persone a settimana.