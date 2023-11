In provincia di Varese c’è un supermercato che va a gasolio

Da quando ha aperto alla fine di gennaio, un supermercato della catena MD che si trova a Cassano Magnago, in provincia di Varese, viene alimentato a gasolio. Significa che l’energia elettrica necessaria per far funzionare luci, casse e soprattutto frigoriferi non arriva dalla rete elettrica, ma da due gruppi elettrogeni da 200 kilowatt installati fuori dall’edificio e costantemente accesi.

Il gruppo elettrogeno è un macchinario costituito da un motore termico – cioè alimentato con un carburante, in questo caso il gasolio – accoppiato a un generatore elettrico. I gruppi elettrogeni servono per lo più ad assicurare una fornitura di energia elettrica in caso di guasti alla rete, improvvisi black out o in zone prive di rete elettrica. Sono soluzioni temporanee, perché generare energia usando il gasolio è molto costoso e molto inquinante. Due gruppi elettrogeni di questa entità accesi per dieci mesi, in un territorio molto urbanizzato coma la provincia di Varese, è sicuramente un’anomalia.

Come ha ricostruito il giornale online VareseNews, che ha seguito con attenzione questa vicenda, finora i gestori sono stati costretti a ricorrere ai gruppi elettrogeni per via dei ritardi nella costruzione di una cabina elettrica. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che si occupa della gestione delle reti elettriche, ha spiegato che la costruzione della cabina spettava alla proprietà del supermercato. La comunicazione dell’avvenuta costruzione è arrivata alla società soltanto lo scorso 24 agosto, otto mesi dopo l’apertura del supermercato. Da quel momento E-Distribuzione ha ottenuto la procedura di autorizzazione e i lavori alla rete per la messa in servizio della cabina: la conclusione è attesa entro il 24 novembre, quindi il problema dovrebbe risolversi entro la fine della settimana.

Nel frattempo diversi abitanti della zona si sono lamentati per via del rumore e dell’inquinamento prodotto dai gruppi elettrogeni. Secondo VareseNews, MD avrebbe commissionato alcuni rilievi fonometrici nelle case della zona per raccogliere dati utili a realizzare una struttura di barriere fonoassorbenti per contenere il rumore dei macchinari. Questa struttura, tuttavia, non è mai stata installata nonostante anche il sindaco di Cassano Magnago, Pietro Ottaviani, abbia chiesto più volte alla proprietà del supermercato di risolvere il problema.