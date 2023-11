Non è facile da dentro il Post immaginare cosa si capisca da fuori di come funziona e di come viene fatto. Che idea hanno lettrici e lettori di come funziona una giornata al Post? Sanno tutti chi-fa-cosa? Chi decide che titolo dare a un articolo? Chi sceglie le foto da pubblicare? Chi corregge gli articoli? Il lavoro sui social network con che criteri si fa? Sono cose che proviamo a raccontare nella newsletter serale dedicata ad abbonate e abbonati, nelle occasioni di incontri pubblici, oppure quando condividiamo con tutti i criteri delle scelte che facciamo ogni giorno. Ma dopo questo raccontare e questo spiegare, è ancora difficile immaginare cosa si capisca del nostro lavoro, da fuori.

Non è solo una questione di curiosità. Sapere come funzionano le cose aiuta a comprenderle meglio e, nel caso dei giornali, aiuta ad informarsi meglio: il lavoro del Post è da anni quello di spiegare e raccontare le cose, per dare a chi legge strumenti in più per capire il mondo, ed è allora utile che lo stesso lavoro venga fatto con il Post stesso.

Abbiamo iniziato a raccontarlo il 19 settembre con le prime quattro puntate di un podcast che si chiama Per fare il Post: lo conduce Matteo Caccia, che al Post è arrivato circa un anno fa per occuparsi dei podcast e che in un anno ha imparato a conoscere le persone della redazione e le cose che fanno, dopo che per molto tempo il lavoro del Post lo aveva visto solo “da fuori”.

Da oggi sono disponibili altre quattro puntate, per capire con Gianni Barlassina come è cambiato il Post da quando abbiamo introdotto gli abbonamenti, cosa fa chi si occupa delle breaking news (e cosa sono le breaking news!) con Giovanni De Benedictis e Riccardo Congiu, come si può fare giornalismo occupandosi di consumismi con Marta Impedovo e cosa c’è dietro una puntata di Tienimi Bordone, proprio con Matteo Bordone.

Le puntate di Per fare il Post possono essere ascoltate sul sito o sull’app del Post dalle persone abbonate e da chi ha una registrazione con il Post. Altre puntate arriveranno nei prossimi mesi. E come sempre, grazie. Ci fa piacere raccontarvi come si fa il Post, visto che lo facciamo assieme.