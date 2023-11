Novak Djokovic ha vinto le ATP Finals

Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner nella finale delle ATP Finals di Torino, il torneo che conclude la stagione tennistica internazionale disputato dai migliori otto giocatori al mondo. È stata una partita molto meno combattuta rispetto a quella che i due avevano disputato nella fase a gironi del torneo, in cui Sinner era riuscito a vincere per due set a uno dopo tre ore di gioco.

La finale è durata molto meno, neanche due ore, con Djokovic che ha vinto 6-3 sia il primo che il secondo set. Il tennista serbo numero uno al mondo ha condotto la gara sbagliando poco e approfittando di un Sinner meno brillante di quello visto nelle precedenti partite del torneo.

Per Djokovic, che ha 36 anni, è il 98esimo titolo ottenuto in carriera, numero che comprende 24 tornei del Grande Slam e 7 ATP Finals vinte al 2008 a oggi, compresa l’edizione dello scorso anno, disputata sempre a Torino. Per Sinner invece, che ha quattordici anni in meno di Djokovic ed è quarto nel ranking mondiale, questa finale rimane comunque il momento più alto di una carriera che promette molto: prima di lui nessun tennista italiano era riuscito a raggiungere la partita conclusiva delle ATP Finals.