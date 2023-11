In Polonia i partiti che erano all’opposizione di Diritto e Giustizia hanno eletto il nuovo presidente della Camera

In Polonia i partiti che erano all’opposizione di Diritto e Giustizia e che a ottobre hanno vinto le elezioni parlamentari hanno eletto il nuovo presidente della Camera: è Szymon Hołownia, 47enne ex giornalista e presentatore televisivo, fra i leader del partito centrista Terza Via. Hołownia è stato votato da tutti i partiti tranne Diritto e Giustizia, il partito di estrema destra che ha dominato la politica polacca dal 2015 fino alle ultime elezioni.

La sua elezione è stata la prima prova concreta della volontà dei partiti che finora erano all’opposizione di provare a governare insieme. «Dopo questo voto, nessuno può dubitare che in questo parlamento ci sia una maggioranza pronta a governare», ha detto Hołownia. Nei giorni scorsi il presidente Andrzej Duda aveva dato il mandato per formare un governo al primo ministro uscente Mateusz Morawiecki, con una decisione molto criticata dall’opposizione: nei prossimi giorni a meno di enorme sorprese Morawiecki riconsegnerà il mandato a Duda, che a quel punto dovrebbe darlo a Donald Tusk, leader del principale partito di opposizione, Coalizione Civica.