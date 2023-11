Pino Insegno non condurrà la prossima edizione del programma della Rai L’Eredità, scrive l’Adnkronos

Secondo le informazioni ottenute dall’Adnkronos, Pino Insegno non condurrà la prossima edizione del programma di Rai 1 L’Eredità, come invece previsto dalla presentazione del palinsesto per la stagione 2023/2024. Adnkronos scrive che Banijay Italia, la società che detiene i diritti del format dell’Eredità, avrebbe chiesto di poter scegliere il conduttore in sede di rinnovo dell’accordo biennale con la Rai, che era scaduto. Il programma andrà in onda dal prossimo primo di gennaio e le riprese dovrebbero cominciare a dicembre: stando alle ricostruzioni dell’agenzia di stampa, la scelta del conduttore ora potrebbe ricadere su Flavio Insinna, che lo aveva condotto dal 2015 fino all’ultima stagione, o su Marco Liorni, l’attuale conduttore di Reazione a Catena, che va in onda sempre su Rai 1.

Il palinsesto dei principali canali Rai è stato rinnovato da circa due mesi, ma i suoi risultati in termini di ascolti sono stati fin da subito piuttosto deludenti. Uno tra i programmi Rai più problematici è Il mercante in fiera, condotto proprio da Insegno, che è un amico di lunga data della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e avrebbe appunto dovuto condurre anche L’Eredità. Nel giorno del suo debutto Il mercante in fiera ha avuto 638mila spettatori, con uno share del 3,4 per cento, e poi non è riuscito a crescere in modo rilevante. Per questa ragione nelle ultime settimane si era parlato della possibilità di eliminare il programma o di rivederne la conduzione, ipotesi tuttavia smentite dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Il manager di Insegno, Diego Righini, ha detto di non aver ricevuto alcuna comunicazione né da Banijay Italia né dalla Rai.

