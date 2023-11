L’Italia invierà verso la Striscia di Gaza una nave militare dove allestirà un ospedale da campo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che l’Italia invierà una nave della Marina militare attrezzata con sale operatorie verso la Striscia di Gaza, dove in seguito allestirà un ospedale da campo. Crosetto ha fatto sapere che la nave servirà per accogliere le persone ferite nel conflitto tra l’esercito israeliano e Hamas, e ha aggiunto che la sua partenza è prevista per lunedì sera da Civitavecchia. A bordo ci saranno 170 persone, di cui trenta della Marina militare, formate per gestire l’emergenza sanitaria; altre trenta persone provenienti da tutti i reparti delle forze armate raggiungeranno Gaza in aereo.

Crosetto ha detto che l’Italia è il primo paese «a fare un’operazione umanitaria in quell’area», anche se in realtà la Francia aveva fatto partire per Gaza una nave dotata di un piccolo ospedale già alla fine di ottobre. Ha precisato che l’iniziativa è stata decisa «in accordo con i palestinesi» ed è stata condivisa «con altri paesi, europei, NATO ed arabi».

