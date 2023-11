Nintendo e Sony faranno un film live-action basato sui videogiochi della saga The Legend of Zelda

L’azienda di videogiochi giapponese Nintendo ha annunciato che sta lavorando insieme a Sony a un film live-action (quindi non d’animazione, ma interpretato da attori) basato su The Legend of Zelda, uno delle più popolari e famose saghe di videogiochi di sempre. Del film non si sa ancora molto, se non che sarà diretto da Wes Ball (il regista della trilogia di film distopici Maze Runner) e prodotto da Shigeru Miyamoto, creatore di Zelda ma anche dei videogiochi delle serie Super Mario e Donkey Kong. Miyamoto è già stato produttore del recente film d’animazione Super Mario Bros., che ha avuto enorme successo. L’altro produttore sarà Avi Arad, che negli ultimi anni ha lavorato a vari film di successo tra cui Spider-Man: Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, No Way Home, Far From Home e Homecoming.

In un tweet pubblicato dal profilo ufficiale di Nintendo, Miyamoto ha detto che sta lavorando al film «ormai da molti anni», ma non ha aggiunto alcun dettaglio sulla trama. La saga di videogiochi The Legend of Zelda, iniziata nel 1986 con l’omonimo gioco per Nintendo Entertainment System, è una delle più acclamate e conosciute al mondo, e conta un gran numero di titoli, quasi tutti considerati dalla critica capolavori del proprio genere.

Ambientati in un universo fantasy chiamato Hyrule, gli episodi della serie sono solitamente scollegati tra loro e ambientati in epoche storiche differenti, ma condividono diversi elementi, come alcune popolazioni, personaggi o leggende. Il giocatore interpreta un eroe chiamato Link, che deve solitamente aiutare la principessa Zelda a sconfiggere la minaccia rappresentata da Ganon, l’antagonista ricorrente che vorrebbe distruggere il mondo per plasmarne uno proprio. Non si sa ancora chi saranno gli attori che interpreteranno Link, Zelda e Ganon, né se nella sceneggiatura Link verrà fatto parlare o se invece resterà muto, come è sempre stato nei videogiochi.