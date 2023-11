C’è stato un forte terremoto in Nepal

Poco prima di mezzanotte ora locale, quando in Italia erano le 19, c’è stato un forte terremoto nel nord-ovest del Nepal: le autorità locali parlano di almeno 54 persone morte e di decine di feriti, ma ci si aspetta che il numero salga.

Secondo i dati preliminari dello US Geological Survey, l’istituto geologico statunitense, il terremoto è stato di magnitudo 5.6 e il suo epicentro è stato vicino a Jajarkot, una città che si trova circa 400 chilometri a nord-ovest della capitale Katmandu. Il terremoto ha fatto crollare numerosi edifici e causato danni soprattutto nelle province di Rukum e in quella di Jajarkot, dove sono stati accertati rispettivamente 28 e 26 morti.

Le operazioni di soccorso sono complicate dal fatto che le linee di comunicazione siano interrotte e che molte località si trovino in zone montuose e difficili da raggiungere. Il terremoto è avvenuto mentre molte persone stavano già dormendo ed è stato sentito perfino a New Delhi, la capitale dell’India, che si trova a circa 800 chilometri in linea d’aria.