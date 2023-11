È morto il giornalista Lanfranco Pace

È morto sabato a 76 anni lo scrittore e giornalista Lanfranco Pace. Da giovane fu un importante esponente di Potere operaio, un gruppo di sinistra extraparlamentare attivo tra gli anni Sessanta e Settanta. Negli anni successivi venne implicato in varie vicende giudiziarie legate agli attentati e alle tensioni degli anni di piombo: visse per decenni da latitante in Francia, approfittando della cosiddetta “dottrina Mitterrand”, e lavorò per il giornale Libération. Tornò in Italia nel 1997.

Tra il 2008 e il 2010 condusse su La 7 il programma Otto e Mezzo, prima con Ritanna Armeni e poi con Alessandra Sardoni. Ha scritto per anni di politica, attualità e sport per il quotidiano Il Foglio.