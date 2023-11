I nubifragi in Toscana hanno causato tre morti

Nelle ultime ore la tempesta Ciarán è arrivata in Italia dopo aver provocato estesi allagamenti e almeno cinque morti in diversi paesi europei. La regione più colpita al momento è la Toscana, dove nella notte fra giovedì e venerdì la pioggia e il forte vento hanno causato la morte di tre persone: un uomo di 85 anni e una donna di 84 anni a Montemurlo, vicino a Prato, e una nel comune di Rosignano, in provincia di Livorno.

La zona più colpita è quella a nord-ovest di Firenze, dove il fiume Bisenzio è esondato in due punti, a Campi e a Prato, allagando intere frazioni. Un video pubblicato dal presidente della Regione Eugenio Giani mostra il fiume esondato portare via le auto parcheggiate, mentre anche i sindaci delle due città hanno detto alla popolazione di non uscire di casa e salire ai piani alti delle case. Tutti i sottopassi e i ponti a Prato sono al momento chiusi, così come il tratto dell’autostrada A11 fra Prato Ovest e Pistoia. A Prato l’acqua è entrata anche nell’ospedale Santo Stefano, allagando i sotterranei e una parte del piano terra.

Giani ha fatto sapere che la Regione ha già inviato dei gommoni per soccorrere le persone a Seano, Quarrata e Campi Bisenzio, dato che è l’unico modo in cui queste zone possono essere raggiunte al momento. Squadre di intervento di alcune organizzazioni nazionali come la Croce Rossa e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico stanno arrivando da diverse regioni. Sono stati inoltre chiesti alla Protezione civile elicotteri per il trasporto urgente di persone in situazioni gravi.

Il nubifragio ha causato problemi simili nell’area del Mugello, a nord-est di Firenze, dove il fiume più importante della zona, la Sieve, ha quasi raggiunto gli argini nella zona di Sagginale. Anche a Borgo San Lorenzo si è allagato il seminterrato e il vano ascensori dell’ospedale. Dato che sia la Sieve che il Bisenzio sono affluenti dell’Arno è prevista una piena del fiume intorno alle 12 a Firenze che raggiungerà Pisa nel corso della giornata.

Le piogge e i forti venti hanno provocato danni e allagamenti anche nella zona fra Pisa e Livorno: nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti nell’area per rimuovere alberi caduti in strada e soccorrere persone. Nella frazione di Roncolla a Volterra il vento ha scoperchiato un tetto, mentre all’ospedale di Pontedera sono state sospese temporaneamente le attività di chirurgia e dialisi, i cui reparti si trovano al piano terra e sono allagati. Giani ha fatto sapere che la situazione in questo ospedale è in via di risoluzione.

La tempesta sta causando problemi anche in altre regioni. Nella giornata di venerdì si prevedono venti fino a 130 km all’ora e temporali intensi: per questo resteranno chiuse le scuole nelle province più esposte. In Veneto, dove sono state chiuse le scuole in decine di comuni, è disperso un vigile del fuoco fuori servizio, caduto in un torrente ingrossato dalla pioggia nell’area del bellunese. Trenitalia ha sospeso i treni sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste, e anche l’Azienda di trasporto del Veneto orientale ha sospeso tutti i collegamenti con i bus verso il Friuli. In Liguria sono previste onde fino a sei metri. Le scuole sono state chiuse anche a Napoli, Caserta, Benevento e Salerno.