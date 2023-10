Una folla ha attaccato un aereo atterrato da Israele, in Russia

Domenica sera una folla di persone ha fatto irruzione nell’aeroporto internazionale di Machačkala, la capitale della repubblica del Daghestan, nel sud della Russia, apparentemente per cercare di attaccare in qualche modo i passeggeri di un aereo proveniente da Israele. In una serie di video diffusi dai media russi e sui social network si vede un gran numero di persone correre all’interno dell’aeroporto e poi sulla pista. Secondo i resoconti dei media russi la folla di persone radunatasi fuori e poi all’interno dell’aeroporto, che ora è stato chiuso, protestava contro l’intervento militare di Israele nella Striscia di Gaza, usando slogan antisemiti; nei video dell’aeroporto si vedono alcune bandiere palestinesi. La maggioranza della popolazione del Daghestan è musulmana.

Some of them tried to storm the plane, per Izvestia https://t.co/js5uaaYkSg pic.twitter.com/bwJuMGH57g — max seddon (@maxseddon) October 29, 2023

L’aereo cercato dalla folla era decollato da Tel Aviv e appartiene alla compagnia russa Red Wings. Haaretz e il Times of Israel, citando proprie fonti anonime all’interno dell’esercito israeliano, hanno detto che un numero «relativamente piccolo» di persone israeliane ed ebree si trovano nell’aeroporto, «isolate e in sicurezza», e che le autorità israeliane stanno lavorando per farle andare via e prendere un volo per Mosca non appena possibile. L’agenzia di stampa russa RIA ha detto che le autorità del Daghestan hanno avviato un’indagine sulle persone che hanno preso parte all’irruzione nell’aeroporto e alla protesta.

Rosaviatsia, l’autorità dell’aviazione civile russa, ha deciso che l’aeroporto di Machačkala resterà chiuso fino al 6 novembre.

No Jews were found but the mayhem in the Makhachkala airport in Russia’s north Caucasus goes on. pic.twitter.com/UPJg0WekBe — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 29, 2023

Negli ultimi giorni i media russi hanno riferito di varie manifestazioni contro Israele nella regione del Caucaso, dove si trova anche il Daghestan e dove la maggioranza della popolazione è di religione musulmana. Sabato una folla di persone aveva circondato un albergo di Khasavyurt, un’altra città della regione, dopo che si era sparsa la notizia che un gruppo di israeliani vi alloggiasse: secondo i resoconti dei media russi alcune decine di persone sono entrate nell’albergo chiedendo di controllare i passaporti degli ospiti. Nel Daghestan vive anche una piccola comunità ebraica, circa 400 famiglie riferisce Haaretz, che starebbero prendendo in considerazione la possibilità di andarsene.