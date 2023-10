Sono state evacuate alcune città dello stato del Queensland, in Australia, a causa di vasti incendi

Diverse città dello stato del Queensland, nella zona orientale dell’Australia, sono state evacuate a causa degli incendi divampati negli ultimi giorni. Finora gli incendi hanno bruciato circa 30mila ettari di territorio e le operazioni di spegnimento sono molto complicate a causa del vento forte. Due persone sono morte.

La città di Tara è stata evacuata sabato dopo che gli incendi avevano distrutto diverse case e nella notte di venerdì anche gli abitanti di Wieambilla, The Gums e Mount Tom hanno dovuto lasciare le loro case. In molte zone i roghi hanno danneggiato le reti elettriche: senza elettricità non è possibile far funzionare le pompe per prendere l’acqua dai pozzi.

Venti unità dei vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di limitare l’espansione degli incendi anche grazie all’aiuto di aerei antincendio. Il ministro federale australiano per la gestione delle emergenze Murray Watt ha annunciato un impegno straordinario per far fronte all’emergenza e all’accoglienza delle persone evacuate.

