Secondo le proiezioni le elezioni federali in Svizzera saranno vinte dall’UDC, partito di destra

Secondo le proiezioni elettorali diffuse dall’istituto di ricerca gfs.bern, le elezioni federali in Svizzera saranno vinte dall’UDC, l’Unione Democratica di Centro. A dispetto del nome, l’UDC è un partito di destra, nazionalista e conservatore, con componenti radicali. Gli elettori svizzeri hanno votato per rinnovare il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati, i due rami del parlamento federale. Già prima di queste elezioni l’UDC era il partito con più rappresentanti al Consiglio Nazionale.

Le proiezioni, che si basano sui voti già scrutinati, dicono che l’UDC raggiungerà presumibilmente il 29 per cento dei voti, il 3,4 per cento in più rispetto alle ultime elezioni. Il Partito Socialista Svizzero dovrebbe rimanere il secondo partito con il 17,4 per cento, in crescita di 0,6 punti percentuali. I Liberali Radicali (PLR) e l’Alleanza di Centro sono dati appaiati al 14,6 per cento, mentre l’Alleanza guadagna voti (+0,8 per cento), il PLR perde circa lo 0,5 per cento. Il partito che perde più voti e considerato lo sconfitto di queste elezioni federali sono i Verdi, in calo di oltre il 4 per cento.

