La Francia ha annunciato un aumento dei controlli antiterrorismo negli aeroporti di Parigi, sui treni e nelle stazioni

Il ministro dei Trasporti francese Clément Beaune ha annunciato che dalla prossima settimana ci saranno più controlli negli aeroporti di Parigi, sui treni e nelle stazioni. L’aumento delle misure di sicurezza è stato deciso dopo le evacuazioni di diversi aeroporti avvenute negli ultimi giorni in seguito a minacce di attentati. Le pattuglie di polizia saranno aumentate del 40 per cento e il personale della compagnia ferroviaria nazionale SNCF sarà rafforzato del 20 per cento. Ci saranno molti più agenti anche nelle stazioni ferroviarie.

In Francia il livello di allerta per il rischio di attentati è stato alzato a quello più alto previsto da Vigipirate, il programma antiterrorismo del paese, dopo l’attacco in una scuola di Arras, una città del nordest del paese che ospita significative comunità di persone musulmane e di origine ebraica. L’attacco, in cui era stato ucciso un insegnante, era stato compiuto pochi giorni dopo l’inizio del nuovo conflitto armato tra Israele e il gruppo radicale palestinese Hamas. Secondo le autorità francesi lo stesso giorno c’era stato anche un tentativo di attacco terroristico vicino a Parigi, non riuscito grazie all’intervento delle forze di sicurezza.