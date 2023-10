I Conservatori hanno perso due elezioni suppletive nel Regno Unito, entrambe vinte dai Laburisti

In Regno Unito i Conservatori hanno perso due elezioni suppletive nei collegi di Mid Bedfordshire e Tamworth, vinte dai Laburisti. Per quanto riguarda il primo la notizia è notevole, perché lì venivano eletti parlamentari Conservatori dal 1931: stavolta ha vinto il Laburista Alistair Strathern. In queste ore la sconfitta sta venendo commentata come un ulteriore segno della perdita di consensi per il governo conservatore del primo ministro Rishi Sunak: delle 12 elezioni suppletive che ci sono state in questa legislatura, il suo partito ne ha vinta solo una. Secondo la media dei sondaggi fatta da Politico, il Partito Conservatore è in svantaggio di 17 punti percentuali rispetto agli avversari, i Laburisti appunto.

Nadine Dorries, l’ex parlamentare del collegio Mid Bedfordshire ed ex ministra del Digitale, Cultura, Media e Sport, si era dimessa perché non aveva ricevuto un seggio alla Camera dei Lord, la camera alta del parlamento del Regno Unito, mentre quello di Tamworth, Chris Pincher, si era dimesso perché accusato di aver molestato alcuni uomini in un club di Londra.

In Regno Unito ogni seggio in parlamento rappresenta un collegio definito su base geografica, ed è assegnato al candidato che ottiene il numero maggiore di voti. Nel collegio di Tamworth, vicino a Birmingham, alle ultime elezioni Pincher aveva ottenuto il 66 per cento dei voti. Ora ha vinto Sarah Edwards con il 45 per cento dei voti. Al collegio di Mid Bedfordshire, una cinquantina di chilometri a nordovest di Londra, le ultime elezioni erano state vinte da Dorries con il 59 per cento, mentre giovedì ha vinto il candidato Laburista con il 34 per cento.

