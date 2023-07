In Regno Unito si sono tenute le elezioni suppletive per tre seggi della Camera dei Comuni: Partito Laburista, Liberaldemocratici e Partito Conservatore hanno ottenuto un seggio ciascuno

Nel Regno Unito si sono tenute le elezioni suppletive in tre circoscrizioni elettorali, i cui rappresentanti alla Camera dei Comuni si erano dimessi negli ultimi mesi: sono stati eletti un politico del Partito Laburista (centrosinistra), uno dei Liberaldemocratici (centro) e uno del Partito Conservatore (centrodestra). I parlamentari dimessi erano tutti del Partito Conservatore: fra loro c’era l’ex primo ministro Boris Johnson, dimessosi a giugno a causa di uno scandalo riguardante la violazione delle restrizioni per contrastare la pandemia da coronavirus.

Nel sistema elettorale britannico, ogni parlamentare rappresenta una circoscrizione elettorale corrispondente a una specifica area geografica. Ogni volta che un seggio rimane vacante, gli elettori della circoscrizione legata a quel seggio devono eleggere un nuovo rappresentante.

Pubblicità

La circoscrizione in cui era stato eletto Johnson è stata l’unica in cui il Partito Conservatore, che dal 2010 esprime il primo ministro, è riuscito a mantenere la maggioranza: da diversi mesi il governo è dato molto in difficoltà nei sondaggi.