Celebripost

Da due giorni a Roma è iniziata la Festa del Cinema che andrà avanti fino al 29 ottobre: Monica Bellucci per mano a Tim Burton, Filippo Timi con Alba Rohrwacher e ancora Isabella Rossellini, Kasia Smutniak e Miriam Leone sono state tra le prime persone famose fotografate sul red carpet. Tra le altre che valeva la pena fotografare in settimana ci sono due candidati presidenziali: Luisa Gonzalez per le elezioni in Ecuador e Javier Milei per quelle in Argentina. Poi Adam Driver e Drew Barrymore al Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, Salman Rushdie alla Fiera del Libro di Francoforte e il presidente statunitense Joe Biden e quello israeliano Benjamin Netanyahu che si abbracciano.