Alle elezioni in Ecuador si andrà al ballottaggio

Con il conteggio dei seggi quasi ultimato, è ormai certo che alle elezioni presidenziali in Ecuador si andrà al ballottaggio. Il primo turno è stato vinto da Luisa González, candidata di sinistra del partito Movimiento Revolución Ciudadana (il movimento legato all’ex presidente Rafael Correa), che ha ottenuto circa il 33 per cento dei voti. Il secondo candidato più votato, che andrà al ballottaggio con González, è stato l’imprenditore Daniel Noboa Azin, un centrista e figlio di un imprenditore multimilionario attivo nel settore della coltivazione delle banane. Noboa ha ottenuto circa il 24 per cento dei voti, e il suo secondo posto è stato la sorpresa di queste elezioni.

Il voto in Ecuador è stato segnato dall’omicidio di uno degli otto candidati alla presidenza, Fernando Villavicencio. Villavicencio era stato ucciso il 10 agosto alla fine di un comizio elettorale tenuto nella capitale Quito: il candidato che l’ha sostituito, il giornalista anticorruzione Christian Zurita, è arrivato al terzo posto.

Secondo la Costituzione ecuadoriana, se alle elezioni nessun candidato o candidata alla presidenza ottiene almeno il 50 per cento dei voti, oppure almeno il 40 per cento e un vantaggio di almeno 10 punti sul secondo arrivato, le due persone più votate devono andare al ballottaggio. Il secondo turno si terrà domenica 15 ottobre.