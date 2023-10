La Russia ha ritirato una banconota che non piaceva alla Chiesa ortodossa

Caricamento player

La Banca centrale russa ha fermato la circolazione delle nuove banconote da mille rubli (circa 9,75 euro) dopo che alcuni rappresentanti del clero ortodosso avevano criticato il fatto che nella rappresentazione grafica di una chiesa, oggi usata come museo, non compaia la croce ortodossa russa.

Russia's new banknotes.

Pictured: the Soyembike minaret, on the top of which the Muslim Crescent is shown, and the Vedenski Orthodox church, which, doesn't have a☦️at the top.

The disappearance of ☦️from state emblems and insignia tends to become a common practice in the RF pic.twitter.com/LRN2R9YdLB

— CT_ZEN 🇷🇴 (@tradetime4money) October 16, 2023