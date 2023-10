È morto a 83 anni l’attore Burt Young, che interpretò Paulie nel film “Rocky”

È morto a 83 anni l’attore americano Burt Young, pseudonimo di Gerald Tommaso DeLouise, famoso principalmente per aver interpretato il ruolo di Paulie, il migliore amico e poi cognato di Rocky Balboa, nella celebre saga cinematografica Rocky. Per quella interpretazione venne candidato nel 1976 al premio Oscar come miglior attore non protagonista. Young fu anche Joe in C’era una volta in America di Sergio Leone, e partecipò in tutto a oltre 160 produzioni cinematografiche e televisive, fra cui Chinatown, Killer Elite, Convoy e i sequel di Rocky. Interpretava spesso parti di “duri” e personaggi dal carattere burbero e spigoloso, ed era apprezzato per la profondità che riusciva a dare a questo genere di parti.

