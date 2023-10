Il palazzo di Versailles è stato evacuato per «ragioni di sicurezza», per la seconda volta in tre giorni

Martedì il palazzo di Versailles è stato evacuato e chiuso in anticipo per «ragioni di sicurezza», come si legge in un tweet del profilo ufficiale del palazzo, che è una delle attrazioni turistiche più visitate in Francia e si trova poco fuori Parigi. La polizia francese ha detto su X (Twitter) di essere intervenuta sulla piazza d’armi di Versailles per un pacchetto sospetto. Il palazzo era già stato chiuso sabato a causa di un allarme bomba. Sempre sabato era stato evacuato per un messaggio di minacce anche il museo del Louvre, a Parigi.

Venerdì la Francia aveva aggiornato il livello di allerta sugli attentati, alzandolo a quello più alto previsto da Vigipirate, il programma antiterrorismo del paese. Lo aveva fatto in seguito all’attacco in una scuola di Arras – una città del nordest del paese che ospita significative comunità di persone musulmane e di origine ebraica – in cui è morto un insegnante. Secondo le autorità lo stesso giorno c’era stato anche un tentativo di attacco terroristico vicino a Parigi, non riuscito grazie all’intervento dalle forze di sicurezza.

