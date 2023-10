È stata evacuata per un allarme bomba la scuola di Arras, in Francia, in cui lo scorso 13 ottobre era stato ucciso un insegnante 

Lunedì mattina è stata evacuata a causa di un allarme bomba la scuola di Arras, in Francia, in cui venerdì 13 ottobre era stato ucciso a coltellate un insegnante e tre persone erano state ferite. L’allarme sarebbe arrivato lunedì mattina sul sito del ministero dell’Interno moncommissariat.fr, e l’evacuazione è iniziata intorno alle 10:30. Arras, che si trova una cinquantina di chilometri a sud di Lille, ospita significative comunità di persone musulmane e di origine ebraica. Per l’attentato di venerdì scorso era stato arrestato un ventenne di origine cecena, secondo il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin potrebbe esserci un legame tra il suo gesto e la situazione in Palestina. Dopo l’episodio la Francia aveva aggiornato il livello di allerta sugli attentati, alzandolo a quello più alto previsto da Vigipirate, il programma antiterrorismo del paese.