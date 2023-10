Weekly Beasts

Non ci sono grandi storie tra le immagini di animali fotografati nei giorni scorsi, anche se come spesso accade si intersecano con i fatti del mondo, come nel caso della foto di un cane trovato nel kibbutz di Kfar Azza, dove c’è stato uno dei peggiori massacri di civili israeliani compiuti dai miliziani di Hamas. Si meritava l’immagine in evidenza questo piccione dallo sguardo vagamente minaccioso, mentre due menzioni speciali vanno alla foto di un lupo in libertà, perché non si vede tutti i giorni, e a quella di uno dei cinque castori reintrodotti nella zona ovest di Londra dopo 400 anni.