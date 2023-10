Secondo le prime proiezioni, il centrodestra ha vinto le elezioni in Nuova Zelanda

Sabato in Nuova Zelanda si è votato per eleggere il nuovo parlamento e secondo le prime proiezioni, dopo lo scrutinio di più dell’80 per cento delle schede, ha vinto il centrodestra, che era dato favorito nei sondaggi. La Nuova Zelanda potrebbe avere il governo più di destra da decenni: il nuovo primo ministro sarà Christopher Luxon, leader del Partito Nazionale, il principale partito di centrodestra, che si prevede formerà una coalizione di governo con ACT, un piccolo partito di orientamento liberista.

Il Partito Nazionale ha ottenuto circa il 40 per cento dei voti secondo i primi risultati. Invece il Partito Laburista, che ha governato da solo il paese negli ultimi sei anni, prima con Jacinda Ardern e poi con l’attuale primo ministro Chris Hipkins, si è fermato poco sopra il 26 per cento. ACT ha ottenuto il 9,1 per cento dei voti invece e per questa ragione sembra che il Partito Nazionale potrebbe formare un governo insieme a questo partito senza aver bisogno del coinvolgimento di New Zealand First, un altro partito di destra, conservatore, nazionalista e populista. New Zealand First ha raggiunto il 6,4 per cento dei consensi, mentre i Verdi il 10,6.

Luxon ha 53 anni ed è l’ex amministratore delegato della compagnia aerea nazionale Air New Zealand. Era stato eletto per la prima volta al parlamento neozelandese nel 2020.

La precedente volta in cui i neozelandesi erano andati a votare, nell’ottobre del 2020, i Laburisti avevano stravinto le elezioni parlamentari ottenendo quasi il 50 per cento dei consensi, un risultato storico influenzato anche dalla gestione dell’epidemia da coronavirus, considerata tra le migliori del mondo. Ora però tra i neozelandesi c’è una certa sensazione di «stanchezza e frustrazione» legata tra le altre cose all’inflazione e all’aumento dei tassi dei mutui.

Dall’inizio del suo mandato a gennaio Hipkins aveva fatto fatica a mantenere i consensi per il Partito Laburista, che avevano cominciato a calare già durante il secondo mandato di Ardern. Oltre alle questioni economiche, in campagna elettorale erano stati affrontati il tema dell’aumento dei crimini nel paese e quello delle disuguaglianze tra non maori e maori, che rappresentano oltre il 16 per cento della popolazione.