Le foto delle proteste a favore del popolo palestinese nei paesi arabi

In alcuni paesi arabi sono state organizzate grosse manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e contro i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. A Baghdad, la capitale dell’Iraq, decine di migliaia di persone hanno manifestato sventolando bandiere palestinesi, intonando slogan anti-israeliani e bruciando bandiere israeliane. Ci sono sono state estese manifestazioni anche a Beirut, in Libano, a Sana’a, la capitale dello Yemen, e a Tunisi e Istanbul, in Tunisia e in Turchia oltre che nelle capitali di diversi paesi asiatici a maggioranza islamica come Pakistan, Indonesia e Kuala Lumpur, tra gli altri.

In Giordania, dove vivono moltissimi palestinesi, centinaia di persone che manifestavano a favore del popolo palestinese hanno cercato di raggiungere il confine con la Cisgiordania, e sono state disperse con gas lacrimogeni dalla polizia locale. In Giordania, così come in altri paesi arabi, la causa palestinese raccoglie ancora molti consensi, benché negli ultimi anni alcuni governi abbiano progressivamente normalizzato le proprie relazioni diplomatiche con Israele (Emirati Arabi Uniti, Marocco e Bahrein), attraverso gli accordi di Abramo. Gli stessi accordi erano stati accolti con diverse proteste, quando furono firmati.

Pubblicità

Negli ultimi giorni ci sono state estese manifestazioni a favore della causa palestinese anche in diverse capitali occidentali, come New York, Londra, Berlino, Roma e Parigi, in Francia, dove giovedì il governo le ha vietate. Ci sono state anche estese manifestazioni a favore di Israele.

– Leggi anche: «La regione del Medio Oriente è più tranquilla oggi di quanto non lo sia mai stata negli ultimi due decenni»